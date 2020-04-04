İlçe girişlerinde tüm sürücülerin ateşleri ölçülüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında ilçe girişlerinde vatandaşların ateşleri ölçülerek sağlık taramasından geçiriliyor.

Pazaryeri ilçesinde Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında polis, jandarma tarafından tüm araçlar kontrol edilirken, sürücü ve varsa yolcuların ateşleri sağlık ekiplerince ölçülüyor. Ekipleri tarafından sürücüler Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında bilgilendirilirken, ilçe girişinde şuana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.