Başkan Soydan, merhum başbuğ Alparslan Türkeş’i unutmadı

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AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in vefatının 23'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Soydan, yayımladığı mesajında, “Aziz Türk milletinin kutlu evlatlarından biri olan, kalbi durduğu son ana kadar vatan sevgisiyle çarpan, ülkemizin önemli devlet ve siyaset adamlarından, merhum Alparslan Türkeş’in vefatının senei devriyesinde rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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