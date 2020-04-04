AK Parti'nin İstişare ve Değerlendirme Toplantısını telekonferans sistemiyle yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti'nin İstişare ve Değerlendirme Toplantısını telekonferans sistemiyle yapıldı

İHA

AK Parti'nin İstişare ve Değerlendirme Toplantısını telekonferans sistemiyle yapıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısını telekonferans sistemiyle yaptı.
Dünyayı saran Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında tüm kongreleri ve toplantıları iptal eden AK Parti'de toplantılar telekonferans sistemiyle oluyor. Bu tedbirler kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, her ay düzenli olarak yaptıkları İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısını bu ay telekonferans sistemiyle yaptı. Kritik süreçlerden geçildiğini anlatan Karabıyık, "Herkes kendisinin, ailesinin ve çevresindekilerinin sağlığı için sosyal mesafesini korusun. Önlemek bizim elimizde" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi Osmaneli Lefke pazarı sessiz
YEREL HABERLER Tarihi Osmaneli Lefke pazarı sessiz
Okulda üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler hastane yönetimine teslim edildi
YEREL HABERLER Okulda üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler ...
Başkan Soydan, merhum başbuğ Alparslan Türkeş’i unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Soydan, merhum başbuğ Alparslan Türkeş’i ...
Pazara gelen herkesin ateşi ölçüldü
YEREL HABERLER Pazara gelen herkesin ateşi ölçüldü
İlçe girişlerinde tüm sürücülerin ateşleri ölçülüyor
YEREL HABERLER İlçe girişlerinde tüm sürücülerin ateşleri ölçülüyor
Maske ile birlikte siperlik de devrede Bilecik’te polis, sağlık görevlileri ve jandarma yüz koruyucu siperlik maskeye geçti Görevliler gönüllüler tarafından üretilen yüz koruyucu siperlik maske takmaya başladı Bilecik’te günlük 2 bin maske, 60 adet bone ve 60 adet yüz koruyucu siperlik maske üretiliyor Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz; "Siperlik maskelerin üretim süreci iki saat gibi uzun bir süre alıyor"
YEREL HABERLER Maske ile birlikte siperlik de devrede Bilecik’te ...
'Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli maaşının yarısını bağışladı Vefa İletişim Merkezini arayıp eşi ve kendisi için yardım talebinde değil, bağış yapmak istediğini iletti Görevliler Elmas Göçtü amcanın evine gelip 2 bin lirayı aldı, bağışı bankaya yatırıp makbuzunu teslim etti 78 yaşındaki Elmas Göçtü; "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, böyle bir şey düşündüğü için" Yapılan bağıştan duygulanıp Elmas amcayı telefonla arayıp Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Kampanyaya destek verdiğinizi öğrenince duygulandım"
YEREL HABERLER 'Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli maaşının ...
Kapılarında yardıma gelen jandarma komutanını görünce duygulandılar Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, evlerinden çıkmayan yaşlı köylülerin yüreklerini ferahlandırdı "Bugünleri de atlatacağız ve yine eski günlerimize döneceğiz'' "Biz sizlerin sağlığını korumak için çalışıyoruz, sizler bizler için değerlisiniz"
YEREL HABERLER Kapılarında yardıma gelen jandarma komutanını görünce ...
Vali Şentürk'ten Seyahat İzin Kurulu'nda inceleme Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Zorunlu olmadıkça yolculuğa çıkmayın"
YEREL HABERLER Vali Şentürk'ten Seyahat İzin Kurulu'nda ...
Evden çıkamayanlara online egzersiz dersi Egzersiz sonundan işaret diliyle, "Lütfen kendin ve sevdiklerin için evde kal Bilecik’’
YEREL HABERLER Evden çıkamayanlara online egzersiz dersi Egzersiz ...
Osmaneli’de gönüllü öğretmenler 3D yazıcı ile ’’Yüz koruyucu Siperlik ve Maske’’ üretiyor
YEREL HABERLER Osmaneli’de gönüllü öğretmenler 3D yazıcı ile ’’Yüz ...
Soğuktan görev yapan polis ve sağlık çalışanlarına çay ve tatlı ikramı
YEREL HABERLER Soğuktan görev yapan polis ve sağlık çalışanlarına ...
Başkan Şahin pazarda vatandaşlara ve satıcılara maske dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Şahin pazarda vatandaşlara ve satıcılara maske ...
Sporculardan duygulandıran otizm paylaşımı
YEREL HABERLER Sporculardan duygulandıran otizm paylaşımı
Hayvan yetiştiricilerine büyük kolaylık
YEREL HABERLER Hayvan yetiştiricilerine büyük kolaylık
İlçedeki yaşlılar tek tek arandı
YEREL HABERLER İlçedeki yaşlılar tek tek arandı
Bilecik Valisi Şentürk'ten ''Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasına katkı çağrısı
YEREL HABERLER Bilecik Valisi Şentürk'ten ''Biz Bize Yeteriz ...
Genç iş adamlarından Milli Dayanışma kampanyasına destek
YEREL HABERLER Genç iş adamlarından Milli Dayanışma kampanyasına ...
Kontrolden çıkan araç takla attı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç takla attı; 2 yaralı
Televizyonu arızalanan yaşlı teyzeye Vefa Sosyal Destek Grubundan destek
YEREL HABERLER Televizyonu arızalanan yaşlı teyzeye Vefa Sosyal ...
Korona virüs fiyatını yarı yarıya düşürdü Önceden yerinde 1 lira 20 kuruşa yerinde satılan marulun fiyatı şimdi 40-50 kuruş arasında Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım; "Tarım biterse, çiftçi durursa hayat durur, yaşam biter" "Sizler evinizde taze sebze yiyin diye bizler burada çalışmaya devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Korona virüs fiyatını yarı yarıya düşürdü Önceden ...
Bilecik'te hayıseverden sağlık çalışanlarına yemek ikramı
YEREL HABERLER Bilecik'te hayıseverden sağlık çalışanlarına yemek ...
Belediye tesislerine verilen zarar artıyor Son olarak elektrik panosuna zarar verdiler Başkan Şahin çileden çıktı "Birbirimizi uyaralım, çocuklarımıza sahip çıkalım, onlara örnek olalım" "Son bir ayda halı sahamızın 4 kez giriş kapısı kırıldı" "Yerlere kullandığı pis maske ve boneyi atanlar, atanları görüp müdahale etmeyenlerde bu çocuklardan farksız"
YEREL HABERLER Belediye tesislerine verilen zarar artıyor Son olarak ...
Küçük bir atölyede yüzlerce maske ve bone diktiler Girişimci kadınlar tarafından dikilen maske ve boneler hastaneye teslim edildi
YEREL HABERLER Küçük bir atölyede yüzlerce maske ve bone ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X