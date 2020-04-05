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Bilecik’te 2 kişide Korona virüs Covid-19 vakasının göründüğü köye karantina kararı

İHA

Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy'de bir aileden 2 kişinin Korona virüs Covid19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından köy 14 günlüğüne karantinaya alınması kararı çıktı.

Bilecik’te 2 kişide Korona virüs Covid-19 vakasının göründüğü köye karantina kararı

Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy’de bir aileden 2 kişinin Korona virüs Covid19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından köy 14 günlüğüne karantinaya alınması kararı çıktı.
Konu hakkında Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez Aşağıköy Köyünde Korona virüs Covid19 ortaya çıkması ve Korona virüs Covid19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 05 Nisan 2020 tarihi saat 24:00‘den itibaren 19 Nisan 2020 tarihi dahil saat 24:00‘a kadar girişçıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23 ve 26’ncı maddeleri gereği karar alınmıştır. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalığın yayılmasının ilimizde de önlenebilmesi, alınan kararlara tam anlamıyla uyulması, yakın temastan şiddetle kaçınılması, mecbur olmadıkça evden çıkılmaması mümkün olacağının bilinmesi, aziz vatandaşlarımızın bilinçli, sabırlı ve de etkin desteğiyle mümkün olacaktır. Hep beraber kazanacağız” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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