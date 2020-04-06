Osmaneli ilçe girişi sıkı denetim altında

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile korona virüsE (covid19) karşı önlem için Osmaneli ilçe girişleri denetim altına alındı. Şehrin girişinde polis ekipleri ile denetim yapan sağlıkçılar vatandaşların ateşlerini ölçerek geçişlere izin veriyor.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 24 saat esasıyla asayiş uygulamalarının yanında korona virüs (covid19) salgınına yönelik denetimleri de sürdürüyor. Sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik denetim yapılırken, sürücüler ise mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda ekiplerce uyarılıyor. Uyarıları dikkate almayanlara Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesiliyor. İlçenin tüm girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında özel ve toplu taşıma araçları kontrol ediliyor. Vatandaşların geçişine ateşleri ölçülerek izin veriliyor.

Korona virüs(covid19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararları uygulamak için harekete geçen polis ekipleri Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile denetim yapıyor. Yapılan denetimler kapsamında, vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirttiler.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda Osmaneli ilçe merkezine giriş yapan sürücü ve araçlarda bulunan yolcuların ateşleri tek tek ölçüldü. Sürücü ve yolcuların ayrıca uyarıldı. Yetkililer süreç boyunca denetimlerin devam edeceğini, vatandaşların zorunlu olmadıkça kendilerinin, sevdiklerinin ve halkın sağlığı için evde kalmalarını istediler.

İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, korona virüs (covid19) salgını dolayısıyla ekiplerin yaptığı uygulamaları yerinde inceledi

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