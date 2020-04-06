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Başkan Tuna, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışta bulundu

İHA

Başkan Tuna, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışta bulundu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' isimli Milli Dayanışma Kampanyasına bir maaşını bağışlayarak destek verdi.
Başkan Selim Tuna, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini anlatarak, "Bu günlerde ben de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bir maaşımı bağışlayarak destek olmaya çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz" ifadelerine yer verdi.

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