Yüz koruyucu siperlik maske üreterek hastane yönetimine teslim ettiler Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Özcan; "3D yazıcımız günlük 18 adeti üretebilmek için 24 saat çalışmaktadır"

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler Bozüyük Devlet Hastanesi personeline dağıtılmak üzere hastane yönetimine teslim edildi.

3D yazıcı günlük sadece 18 adet üretebilen yüz koruyucu siperlik maskeleri 1 haftalık bir çalışmanın ardından toplu şekilde Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Özcan tarafından Bozüyük İlçe Devlet Hastane Başhekim Yardımcısı Feza Özdemir'e teslim edildi.

"3D yazıcımız günlük 18 adeti üretebilmek için 24 saat çalışmaktadır"

Okul Müdürü Yusuf Özcan, konu hakkında yaptığı açıklamada, bu zorlu süreçte okul olarak imkanları çerçevesinde ellerini taşın altına koymak istediklerini söyleyerek maske yapım süreci hakkında bilgiler verdi. Özcan,"Maskelerin yapımında kullanılan siper tutucular okulumuzda bulunan 3D yazıcı da standartlara uygun olarak basılmıştır. Siperler ise 50 mikron kalınlığındaki çizilmez asetat malzemesinden standartlara uygun olarak lazer kesme makinasında kesilmiş ve okulumuz idareci ve öğretmenleri tarafından montajı yapılmıştır. Okulumuzda günlük yaklaşık 18 adet maske üretilmektedir. 3D yazıcımız bu sayıya üretebilmek için 24 saat çalışmaktadır. Yapılan maskelerin masrafları okulumuz tarafından karşılanmış olup hastaneden herhangi bir ücret talep edilmemiştir. Korona virüs Covit 19 virüsünün yayılmasını engellemek adına okulumuzda fedakarca çalışan idareci ve öğretmen arkadaşlarımı tebrik ediyor. Üretimini gerçekleştirdiğimiz siperli maskelerini sağlık çalışanlarının sağlıklı günlerde kullanmalarını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Hastane Başhekim yardımcısı Feza Özdemir ise, Okul Müdürü Yusuf Özcan ve okul öğretmenlerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

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