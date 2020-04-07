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'Evde kal' çağrısı kuruyemiş satışlarını yüzde 50 artırdı Kuruyemişçi İlhan Öztürk; "Satışlar yüzde 50 oranında arttı, telefonla bile siparişleri geliyor" "Vücut direnci için en iyisi ceviz"

İHA

Bilecik'te 'Evde kal' çağrısına vatandaşlar çoğunlukla uyarken, bu durum kuru yemiş satışlarında yüzde 50 artışa sebep oldu.

'Evde kal' çağrısı kuruyemiş satışlarını yüzde 50 artırdı Kuruyemişçi İlhan Öztürk; "Satışlar yüzde 50 oranında arttı, telefonla bile siparişleri geliyor" "Vücut direnci için en iyisi ceviz"

Bilecik'te 'Evde kal' çağrısına vatandaşlar çoğunlukla uyarken, bu durum kuru yemiş satışlarında yüzde 50 artışa sebep oldu.
Bilecik'te Korona virüsü Covid19 tedbirleri kapsamında evden çıkmayan vatandaşlar cadde ve sokakları ıssız bırakırken, evde zaman geçirmek için kuruyemişe yöneldiler. Bu da kuruyemişçilerin işini artırırken, en çok talep gören ürünler ise ay çekirdeği ve kabak çekirdeği oldu.
"Kuruyemiş satışları yüzde 50 oranında arttı"
'Evde kal' çağrısı uyan Bileciklilerin evde vakit geçirmek için kuruyemişe yöneldiğini anlatan kuruyemişçi İlhan Öztürk, "Korona virüsten dolayı vatandaşlarımızın birçoğu evlerine kapanmak zorunda kaldı. İş yerlerinin birçoğu faaliyetlerini durdurdu. İnsanlar evde durduğu zaman evde vakit geçirecek bir şeyler arıyorlar. Bunun içinde en yatkın olan şey kuruyemiş ürünleridir. Bu yüzden kuruyemiş satışları da yüzde 50 oranında arttı. Kuruyemiş fiyatlarına bu artıştan dolayı bir zam gelmedi, biz de zam yapmadık. Vatandaşlarımızın evlerinde sağlıklı ve güzel günler geçirmesi için kuruyemiş yesinler" dedi.
"Telefonla kuruyemiş siparişleri geliyor"
Öztürk, bu günlerde evlere de servis yaptıklarını söyleyerek, "20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerden şu günlerde devamlı telefon almaya başladık. Bizlerde 50 TL üzeri siparişleri evlere götürmeye başladık. Şuanda ürünlerden en çok talep gören ürünlerimiz, ay çekirdeği, fıstık içi, leblebi ve kabak çekirdeğidir. Çünkü bu ürünler insanları oyalayan ve vakit geçirten ürün olduğu insanlar genellikle bu ürünleri tercih ediyorlar" dedi."
"Vücut direnci için ceviz"
İlhan Öztürk, son olarak vücut direncini arttıran kuruyemişler hakkında bilgi vererek, "Ceviz, badem içi ve fındık gibi ürünlerimizde vücut direncini güçlendiren ürünler. Bunun için 65 yaş üstü vatandaşlarımız bunları daha fazla tercih ediyor. Özellikle ceviz ve badem içi satışında arttı" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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