Otomobil ile motosikletin çarpıştı, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Halil İbrahim Z. yönetimindeki 11 DV 337 plakalı otomobil ile Serdar B. idaresindeki 15 PL 857 plakalı motosiklet Bursa yolu kavşağından çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerinden 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet hastanesine kaldırıldı.

Trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.