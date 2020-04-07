Başkan Tekin 1 maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasın bağışladı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bir maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olarak bir maaşını bağışlayan Başkan Tekin, "Tarihin her döneminde çok büyük badireler atlatsak da hepsinin üstesinden geldik. Biz büyük ve gönlü bol bir milletiz. Güzel ilçem Pazaryeri'nde Korona virüse karşı önlem ile ilgili tüm mücadelemizi maddi manevi devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası’na ben de 1 aylık maaşımı bağışlıyor, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyorum" ifadelerine yer verdi.

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