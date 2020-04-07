Acemi askerler karantina sonrasında birliklerine teslim edildi

<br>Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle karantinaya alınan 35 acemi asker, karantina sürecinin bitmesi ve koronavirüs testlerinin de negatif çıkması üzerine birliklerine teslim edildi.<br>Bilecik 2´nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı´na gelen ve sağlık kontrolünden geçirilen 3500 acemi askerden 35'i, yüksek ateş ve öksürük şikayeti üzerine Bilecik Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerin ardından 35 asker, Kredi Yurtlar Kurumu´na bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı. 14 ve 20 günlük karantina sürelerinin ardından koronavirüs testleri negatif çıkan 35 acemi asker, birliklerine teslim edildi.<br>DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS<br>2020-04-07 14:49:08<br>
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