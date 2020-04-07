Otomobil park halindeki kamyonete çarptı; 1 yaralı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucunda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi Şehit Fikret Son Caddesi önündeki kavşakta F.A. idaresindeki 10 AAJ 751 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi araçlarda maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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