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Bir mahalle karantinaya alındı

İHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde Korona virüs Covid19 vakası çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 22 Nisan'a kadar karantinaya alındı.

Bir mahalle karantinaya alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde Korona virüs Covid19 vakası çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 22 Nisan'a kadar karantinaya alındı.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs Covid19 vakası çıkması nedeniyle Akpınar Mahallesinde karantina uygulanmasına karar verdi. Nüfusu 529 olan mahalle gece yarısından itibaren giriş çıkışlara kapatıldı. Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında halkın evden çıkmaması gerektiği belirtildi. Dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalığın yayılmasının önlenebilmesi, alınan kararlara tam anlamıyla uyulması, yakın temastan şiddetle kaçınılması, mecbur olmadıkça evden çıkılmamasıyla mümkün olacağının bilinmesi, vatandaşların bilinçli, sabırlı ve de etkin desteğiyle mümkün olabileceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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