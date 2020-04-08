Bilecik´te Akpınar köyünde koronavirüs karantinası

<br>Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´in Bozüyük ilçesine bağlı 500 nüfuslu Akpınar köyü, 21 Nisan´a kadar karantinaya alındı.<br>Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar köyünde bazı vatandaşların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, İl Hıfsızzıha Kurulu'nca karantina kararı alındı. Dün gece yarısından itibaren köy girişçıkışlara kapatıldı. <br>Bozüyük Kaymakamlığı'dan yapılan açıklamada, köyde birden fazla vaka görüldüğü bildirilerek, "İlçemiz Akpınar Mahallesi'nde Covid-19 birden fazla pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 07/04/2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren 21/04/2020 tarihi saat 24.00'e kadar giriş-çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Bozöyük Cafer ELMAS<br>2020-04-08 10:18:03<br>
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