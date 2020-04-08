Fabrika işçisinde virüs çıkınca sahibi imalatı durdurdu

"Bu gidiş gidiş değil"

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Bilecik'te bir fabrikada çalışan işçinin Korona virüs Covid19 şüphesi ile karantina altına alınması sonucu fabrika sahibi kendi isteği doğrultusunda imalatı durdurdu.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy'de görülen 2 kişide Korona virüs Covid19 vakasının ardından köyde karantina altına alınarak giriş çıkışlar durdurulmuştu. Korona virüs Covid19 kişinin görüldüğü ailenin 2 çocuğu da Bilecik Devlet Hastanesinde karantina altına alınırken, çocuklardan birinin çalıştığı ve kapı kolu imal eden fabrika yetkililerinin üretimi durdurarak işçilerine karantina izni verildiği öğrenildi.

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