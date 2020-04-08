İlçe Başkanı Soydan'ın Polis Haftası mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 612 Nisan tarihlerinde kutlanan Polis Haftası dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Soydan, yayımladığı mesajında, “ Türk Polis Teşkilatı, huzurun ve güvenin teminatıdır. Türk Polis Teşkilatı, ülkemizin en köklü ve yüksek donanıma sahip, çağdaş ve evrensel değerler anlayışı ile toplumun huzur ve güvenliğini başarı ile sağlayan önemli bir teşkilattır. Bugün Türk Polis Teşkilatı, 175’üncü kuruluş yıl dönümünün haklı gururunu yaşamaktadır. Suçun ve suçlunun korkulu rüyası, devletin ve kanunların yanında olan, insanımızın can dostu olan emniyet teşkilatımız, disiplini ile, merhameti ile, kanunların uygulayıcı gücü ile devletimizin güven tablosudur. 15 Temmuz’da canlarını milletimizin ve devletimizin bekası uğruna siper eden, demokrasinin kalesini teslim etmeyen polisimiz, destanlarına destanlar eklemiştir. 10 Nisan 1845 tarihinden bu yana, milletimizle yan yana duran emniyet teşkilatımızın 175’inci kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyor, bizler emin ellerde ve emniyette olalım diyerek, canını feda etmiş olan aziz teşkilat mensubu şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Emniyet mensuplarımıza da, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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