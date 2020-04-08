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Bilecik Belediyesinden 14 günlük karantinaya alınan Aşağıköy’de ilaçlama çalışması

İHA

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından geçen hafta Korona virüs Covid19 salgını nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alınan Aşağıköy'de ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesinden 14 günlük karantinaya alınan Aşağıköy’de ilaçlama çalışması

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından geçen hafta Korona virüs Covid19 salgını nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alınan Aşağıköy’de ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.
Salgından vatandaşları korumak amacıyla 13 Mart tarihinden bu yana dezenfekte çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi, çalışmaları kapsamında salgın nedeniyle karantina altına alınan Aşağıköy’de kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama ve dezenfektan çalışmalarının şehir genelinde olduğu gibi Aşağıköy’de de belirli aralıklar ile sürdürüleceği bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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