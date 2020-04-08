Zorlu süreçte çölyak hastaları da unutulmamalı Annesi ile mutfağa giren 8 yaşındaki minik şef Ecrin Bozkurt'un bir isteği var "Bazı özel gıdalar için üretim, ulaştırma, ürün sağlanması gibi sıkıntılar oluşuyor" "Bu zorlu günlerde, çölyak hastalarını bir kez daha düşünmelisiniz"

Bilecik'te yaşayan 8 yaşındaki Ecrin Bozkurt, çölyak hastalarının bu zorlu süreçte düşünülmesi gerektiğini söyleyerek, onlar için evde glutensiz unlardan annesinin yaptığı pasta, börek, kek, ekmek, makarnalar ve baklavaya yardım etti.

Son zamanlarda dünya çapında tüm insanlığın mücadele ettiği Korona virüs Covid19 salgını nedeniyle bazı özel gıdalar için üretim, ulaştırma, ürün sağlanması gibi sıkıntılar da oluşuyor. Bu sıkıntıya dikkat çekmek isteyen çölyak hastası 8 yaşındaki Ecrin Bozkurt, "Glutensiz unların/ürünlerin, market ve öteki temin noktalarının raflarında normal zamanlarda da eksikliğini yaşayabiliyoruz. Bu zorlu günlerde, gerçek gereksinim sahiplerinin hakkı olduğu glutensiz un ve ürünleri marketlerden satın alırken, çölyak hastalarını bir kez daha düşünmenizi, bir alternatifimizin olmadığını buradan size iletmek istiyorum. Duyarlı davranışınız için teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum. Bu zorlu günleri atlattıktan sonra çeşitli etkinliklerimizde buluşmak dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan minik kız evde annesiyle glutensiz un yaptığı yiyecekleri 'Gluten Free' adını verdiği masasında sergiledi.

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