Başkan Karabıyık, İl Genel Meclis üyeleriyle telekonferans sistemiyle görüştü

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Partili İl Genel Meclis üyeleriyle telekonferans sistemiyle görüştü.

Dünyayı saran korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında tüm kongreleri ve toplantıları iptal eden AK Parti'de toplantılar telekonferans sistemiyle oluyor. Bu tedbirler kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, her ay düzenli olarak yaptıkları İl Genel Meclis üyeleri toplantısını bu ay telekonferans sistemiyle yaptı. Kritik süreçlerden geçildiğini anlatan Karabıyık, "İl Genel Meclisi üyelerimiz ile telekonferans sistemiyle toplantımızı gerçekleştirdik. Korona virüsle mücadelede köylerimizdeki durumları ve 65 yaş üstü büyüklerimiz için yapılan ve yapılabilecek çalışmaları değerlendirdik. En kısa sürede yüz yüze toplantılarımızı gerçekleştirme ümidi ile bugünleri de atlatacağız inşallah" dedi.

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