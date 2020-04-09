Dışarıdan gelen pazarcılar alınmayacak Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Cuma Pazarında riski azaltmak için bu haftadan itibaren balıkçılar hariç olmak üzere dışarıdan gelen pazarcıları almayacağız"

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında bir takım kararlar aldıklarını belirterek, "İlçemizdeki Cuma Pazarında riski azaltmak için bu haftadan itibaren balıkçılar hariç olmak üzere dışarıdan gelen pazarcıları almayacağız" dedi.

Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Korona virüsü ile mücadelede önümüzdeki iki haftanın büyük önem taşıdığı bilim kurulu tarafından da sürekli gündeme getiriliyor. İlçemizde sokağa çıkmayı riski önlemek için en alt seviyeye çekmek zorundayız. Osmaneli de ki vakalara baktığımızda en büyük sorunun şirketlerimizdeki hareketlilikten kaynaklandığını görüyoruz. Yurt içinde riskin çok olduğu İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa gibi illere yakınlığımız ticaretin bu illerle hareketliliği, şirketlerin yurt dışı ile yoğun ilişkileri,yabancı sermayeli şirketlerin ilçemizde çok olması Korona virüsle mücadelede en büyük riskimiz. Karşılaştığımız vakaların da yüzde 90'lık kısmının buralardan olduğunu görüyoruz. Şirketlerin çağrımıza uyarak iki hafta büyük oranda yıllık izin ve üretime ara vermeleriyle riski azaltacağız. Ancak izinde olan çalışan kardeşlerimizin de sokağa mecbur kalmadıkça çıkmamaları gerekiyor. Bu konuyu evde kalmakla geçersek riskimiz azalacak. Bölgemizin en büyük pazarlarından olan Osmaneli Cuma Pazarında riski azaltmak için bu haftadan itibaren balıkçılar hariç olmak üzere dışarıdan gelen pazarcıları almayacağız. Pazar sadece dışarıdan gelen balıkçılar ve ilçemiz pazarcılarından oluşacak.İlçemizde yoğunluğu azaltmak için her tedbiri alıyoruz. Korona virüs ile mücadeleyi en üst seviyede tutarak,ilçemizdeki kayıpları en alt seviyeye çekmek gayreti içindeyiz. İnşallah bu süreci Osmaneli en az can kaybıyla atlatacak. Ne yazık ki kayıplarımızda oluyor ve de olacak. Osmaneli Bilecik, Bozüyük'ten sonraki en büyük yerleşim yeri, bunun sonucu olarak kayıplarımız ne yazık ki bu sıralamaya göre olacak. Kurallara uymaya devam edelim ve en az kayıpla Allah'ın izniyle bu süreci atlatalım" dedi.

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