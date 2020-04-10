Türk Polis Teşkilatı 175 yılı münasebetiyle çelenk sunumu yapıldı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü çelenk töreni yapıldı.

Düzenlenen törende Atatürk anıtına Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan tarafından çelenk sunuldu saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan ve emniyet mensupları sosyal mesafeyi gözeterek katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.