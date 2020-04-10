Bilecik Belediyesi E-Çap sayfası yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşların hizmetinde

Bilecik Belediyesi EÇap sayfası yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşa hizmet veriyor.

Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden yapılan açıklamada konu hakkında şu bilgilere yer verildi: Tüm dünya ve ülkemizi etkisi altına alan salgından halkımızın olumsuz şekilde etkilenmemesi için belediyemiz kurumsal hizmet sayfasında yer alan EÇap bölümünde yeni düzenleme ve güncelleştirmeler yapıldı. Böylece vatandaşlarımız belediyeye uğramadan birçok başlıkta hizmet alabileceklerdir. Belirtilen alandan hizmet almak isteyen vatandaşlarımız sitemiz sayfasındaki Ehizmetler bölümünden EÇap kısmını tıklayarak ada ve parsel bilgileri, konut alanı bilgileri gibi bütün imar konularına ilişkin güncel bilgilere ulaşabileceklerdir" denildi.

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