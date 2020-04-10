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Korona virüse karşı önlemleri 24 saat hizmet anlayışıyla devam ediyor

İHA

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye tarafından Korona virüs Covid19 mücadele kapsamında önlemler 24 saat hizmet anlayışıyla devam ediyor

Korona virüse karşı önlemleri 24 saat hizmet anlayışıyla devam ediyor

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye tarafından Korona virüs Covid19 mücadele kapsamında önlemler 24 saat hizmet anlayışıyla devam ediyor
Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüs Covid19ile mücadelede önümüzdeki iki haftanın çok önemli olduğunu söyledi. Bu dönemde vaka sayısında ve kayıplarda artış olması muhtemel olduğunun altını çizen Şahin, sözlerine şöyle devam etti;
"En büyük riski şirketlerde yaşadık. Şu an çoğu üretimi durdurmuş olasına rağmen ilçemizdeki vakaların yüzde 95'lik kısmı şirket çalışanlarının olduğunu görüyoruz. Yüzde 5'lik kısmı da çevre büyük şehirlerden ilçemize giriş ve çıkışlardan kaynaklanmaktadır. Osmaneli halkı önümüzdeki iki hafta dahi zorunlu olmadıkça evde kalmalıdır. Osmaneli Belediyesi olarak 24 saat halkımızın hizmetinde Korona virüse karşı mücadeleye tüm çalışanlarıyla devam etmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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