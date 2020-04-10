Bilecik´in Ormangüzle köyü karantinaya alındı

<br>Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle köyü, koronavirüs testi pozitif çıkan bir vaka nedeniyle karantinaya alındı.<br>Bozüyük Kaymakamlığı, Ormangüzle köyünde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir vaka ve temas ettiği kişi sayısının çokluğu nedeniyle karantina kararı alındığını açıkladı. Bugünden itibaren 24 Nisan´a kadar köy giriş-çıkışların tamamen kapatıldığı belirtilen açıklamada, ''İlçemiz Ormangüzle köyünde Covid-19 bir vakanın olması ve vakanın temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 10/04/2020 tarihi saat 08.00'den itibaren 24/04/2020 tarihi saat 24.00'e kadar giriş-çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir'' denildi.<br>Bozüyük ilçesine 16 kilometre mesafedeki 60 nüfuslu Ormangüzle köyünün yanı sıra Akpınar ve merkeze bağlı Aşağıköy de görülen koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınmıştı.DHA-Genel Türkiye-Bilecik / Bozöyük Cafer ELMAS<br>2020-04-10 16:17:09<br>
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