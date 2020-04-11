İl Başkanı Karabıyık karantina altındaki mahalle sakinlerine maske götürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, geçtiğimiz gün Korona virüs Covid19 vakası görülmesi üzerine 14 günlüğüne karantina altına mahalle sakinlerine maske götürdü.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde Korona virüs Covid19 vakası çıkması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 22 Nisan'a kadar karantinaya alınmıştı. Mahallenin tüm giriş çıkışlar demir barikatlar ile kapanırken, 24 saat polis ve jandarma nöbet tutuyor. AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, karantina altındaki mahalleye giderek, sosyal mesafe çerçevesinden barikatların arkasından mahalle muhtarından bilgi aldı. Mahalle muhtarına maske teslim eden Karabıyık, "Hemşehrilerimiz ihtiyaç halinde muhtarımızdan teslim alabilirler. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen karantina kurallarına uyalım. Evde kalmaya özen gösterelim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.