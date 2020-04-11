AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'tan sert tepki AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık; "Hakaret içeren paylaşım sahiplerinden hukuk karşısında hesabının sorulması için konunun bizzat takipçisi olacağımı bildirmek isterim"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından vatandaş market ve fırınlara koşarken, sosyal medyada "Bilecik Belediye hoparlörlerinden Bilecik'in büyükşehir olmadığı anons ediliyor" paylaşımlarına, "Sözüm ona mizahın dışına çıkarak, hakaret içeren paylaşım sahiplerinden hukuk karşısında hesabının sorulması için konunun bizzat takipçisi olacağımı bildirmek isterim" dedi.

İçişleri Bakanlığı kararı ile dün gece 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından vatandaş market ve fırınlara koşarken, sosyal medyada takipçisi milyonlara ulaşan mizah sayfalarında "Bilecik Belediye hoparlörlerinden Bilecik'in büyükşehir olmadığı anons ediliyor" paylaşımı yapıldı. Bu paylaşıma tepki gösteren Karabıyık, "Dün akşam 31 şehrimizde alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sosyal mecrada ilimiz ve hemşehrilerimiz ile alakalı maksadını aşan paylaşımlar olmuştur. Şehrimizi gelip görmemiş, hemşehrilerimizi tanımadan onlara ithafen yapılan paylaşımlar hepimizi üzmüştür. Mizah, karşındakini rencide etmeden yapılıyorsa güzeldir. Siz bir şehri aşağılayan ve insanını suçlayıcı, küçük düşürücü paylaşımlar yaparsanız bu mizahlıktan çıkar ve tek taraflı eğlence haline dönüşür. Kaldı ki mizahen yapıldığını düşünmüyor, sosyal medya kirliliği için de atılan yalan bir haber olarak değerlendiriyorum. Bunu yapanlara belirtmek istiyorum ki şehrimizin tarihinin büyüklüğü ve insanının cömertliği altında ezilir, dün sözüm ona büyükşehirlerde izlediğimiz manzaraların hiç birini hiç bir zaman tarihi büyük Bilecik'te göremezsiniz. Bilecik insanı paylaşımcıdır. Bilecik insanı asildir. Bilecik insanı böyle durumlarda soğukkanlı ve aklı selimdir. Sözüm ona mizahın dışına çıkarak, hakaret içeren paylaşım sahiplerinden hukuk karşısında hesabının sorulması için konunun bizzat takipçisi olacağımı bildirmek isterim" dedi.

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