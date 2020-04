Bilecik'te billboardlar yöresel dilin kullanıldığı "evde kal" çağrısı görenleri gülümsetti Bilbordlarda "Hinci evde galmavaktı", "Nama çıkıyon evden", "Kave yerinde duruyo, virüs bitsin gene oynarız" gibi ibareler yer aldı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Bilecik has cümlelerin kullanıldığı bilbordları hazırladık"

Bilecik Belediyesi tarafından yeni tip Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında billboardlara astığı ve yöresel dilin kullanıldığı "evde kal" çağrısı görenleri gülümsetti.

Şehrin farklı noktalarında yer alan 12 reklam panolarına, Korona virüs Covid19 mücadeleye daha etkin ve farklı bir katkı sağlamak amacıyla şehrin yöresel diliyle hazırlanan afişler asılarak vatandaşların dikkati çekiliyor. "Hinci evde galmavaktı", "Nama çıkıyon evden", "Kave yerinde duruyo, virüs bitsin gene oynarız", "Bilmiyomun virüs va, goronava" ve "Gorona gitsin, gene lokumları sarmaları yapaa, çağırısın gomşuları, a annem" ifadelerinin yer aldığı billboardlar büyük bir ilgiyle karşılandı.

"Bilecik has cümlelerin kullanıldığı billboardları hazırladık"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, gerçekleştirilen çalışma hakkında yaptığı açıklamada, evde kal kampanyasına daha etkili ve gülümsetici bir düşünceyle katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Bilecik şivesi ile hazırlanmış böyle esprili bir dille vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları için çok önemli bir çalışma olan Evde Kal kampanyasına destek vermek istedik. 12 adet böyle yazıların olduğu ve Bilecik has cümlelerin kullanıldığı billboardları hazırladık. Bunun dışında çok daha fazla sayıda ‘Evde Kal Bilecik’ yazısı ile 14 kuralın anlatıldığı çalışmalarımız var. Her noktada bunu gülümsetici bir dille anlatmaya çalıştık. Vatandaşlarımızdan da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Böylelikle hem insanlarımızın evde kalmalarını gülümsetici ifadelerle sağlıyoruz hem de yerel bir zenginliğimizi tekrar hatırlamış oluyoruz. Çalışmamız çok ilgi gördü. İlgi görmesi bu kampanyanın etkinliğine de katkı sağladığını düşünüyorum" dedi.

