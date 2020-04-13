Köy yolları kapatıldı

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Bilecik'te Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında Osmaneli ilçesinde bağlı Borcak köyü ile Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Sekiharman köylerini birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgilere göre, Sakarya il genelinde Korona virüs Covid19 vak'aları artınca Osmaneli Borcak köyü muhtarlığı tedbir amacıyla köyü Sekiharman köylerini birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde Geyve'nin batı kapısı BayatCeceler yolu jandarma tarafından ulaşıma kapatılmıştı.

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