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Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı

İHA

Bilecik'te motosiklet ile plakası alınamayan bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Bilecik’te motosiklet ile plakası alınamayan bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi kent merkezine seyir halindeki Ramazan D. yönetimindeki 11 AD 588 plakalı motosiklet, Hamsu köprüsüne geçince aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan otomobil sürücüsünün kazaya karışıp kaçtığı yada yaptığı kazayı fark etmediği trafik ekiplerince soruşturuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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