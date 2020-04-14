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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otobüs ve dolmuş durakları yıkanarak temizleniyor.

İlçede Korona virüs Covid19 salgınına karşı alınan tedbirleri arttıran ekipler dolmuş ve otobüs duraklarının her zaman hijyen olmasına da büyük bir özen gösteriyor. İlçe genelinde hizmet veren, vatandaşların sıklıkla ve kalabalıklar halinde kullandığı dolmuş ve otobüs duraklarını düzenli olarak dezenfekte ederken aynı zamanda yıkayarak temizliyor.

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