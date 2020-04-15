Bilecik'te bin 578 hükümlü cezaevlerinden ayrıldı

Bilecik'te, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başlarken farklı cezaevlerinden toplam bin 578 hükümlü cezaevlerinden ayrıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği dün geceden itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı. Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde yer alan Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevinde 49 kişi, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Kapalı Cezaevinden ise 24 hükümlü tahliye edildi.

Öte yandan, Bilecik'in Gölpazarı ve Bozüyük ilçelerinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumlarından bin 505 kişinin tahliye veya Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında 2 ay izinli olarak ayrıldığı öğrenildi.

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