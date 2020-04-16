Karantinadan çıkıp alışverişe gidince 9 bin 450 TL ceza aldılar Şahıslar hakkında 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla suç duyurusunda bulunuldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Korona virüsü Covid19 hastalığı pozitif olan ve evde karantina altında tutulan 2 kişi ile 1 temaslı vatandaş alışverişi için çıktıkları markette yakalanınca toplam 9 bin 450 lira ceza aldılar.

Konu hakkında Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Korona virüsü Covid19 salgını ile mücadele kapsamında insan sağlığını hiçe sayarak dışarı çıkan 2 pozitif vakaya ve 1 temaslı vatandaşımız hakkında toplam 9 bin 450 TL idari para cezası, ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" başlıklı 195'inci maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.