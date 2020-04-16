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Bilecik Belediyesinden öğrenci ve velilere eğitim danışmanlık hizmeti

İHA

Bilecik Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf ile Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'inci sınıf öğrenci ve velilerine yönelik eğitim danışmanlık hizmeti verecek.

Bilecik Belediyesinden öğrenci ve velilere eğitim danışmanlık hizmeti

Bilecik Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf ile Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12'inci sınıf öğrenci ve velilerine yönelik eğitim danışmanlık hizmeti verecek.
Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye olarak öğrenci ve velilere eğitim danışmanlık hizmeti vereceklerini söyleyerek, "Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi Koordinatörü Eğitim Uzmanı Sema İnci tarafından verilecek eğitim danışmanlık hizmetinde öğrenci ve ailelerine yönelik uzaktan eğitim, online eğitimin yanı sıra öğrenci ve velilerinin evlerinde yapmaları gerekenler hakkındaki soru ve taleplerine cevap verilecek. Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi whatsapp hattı olan 05359782046 numaralı telefonlar vasıtasıyla sorularını yönlendirebilecek olan öğrenci ve veliler, sıralamaya göre sorularına cevap alabilecek. İsim, soy ad, okul ve sınıf bilgileriyle talep ve soruların alınacağı danışmanlık hizmeti kapsamında öğrenciler hafta içi saat:10:3011:30 ve 15:0016:00 saatleri arasında veliler ise, hafta içi 13:0014:00 saatleri arasında soru ve taleplerini iletebileceklerdir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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