Marketlerde İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler doğrultusunda denetim yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde marketlerde, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler doğrultusunda kurallar uyulup uyulmadığı denetlendi.

Osmaneli Belediyesi, Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa ilçede faaliyet gösteren marketlerde İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler doğrultusunda kurallar uyulup uyulmadığı denetimi yapıldı. Yapılan denetim hakkında Osmaneli Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs Covid19 salgınının yayılmasını önlemek için İçişleri Bakanlığımızca alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlendi. Denetimlerde marketlerde maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı, meyve sebzelerin poşetlenme kuralı gibi işlemlere riayet edilip edilmediği kontrol edildi. Denetimler her gün yapılacak olup halkımızın cezai işlem ile karşılaşmaması için kurallara uymalarını, salgının yayılım hızını engellemek için evlerinde kalmalarını öneriyoruz" denildi.

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