Bir yılda sattıklarını bir ayda sattılar Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen kırmızı pancara rağbet artınca fiyatı yüzde 100 yükseldi

Bilecik'te pazar tezgahların zam şampiyonu kırmızı pancar olurken, bunun nedeninin Korona virüs Covid19 mücadele kapsamında bağışıklık sistemini güçlendirmesi olduğu belirtiliyor.

Bilecik'te her hafta pazartesi günü merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarın zam şampiyonu yüzde 100 lük fiyat artışı ile kırmızı pancar oldu. Kırmızı pancarın bağışıklık sitemine iyi geldiğini anlatan pazarcı Beytiye Yıldız, "Geçtiğimiz haftalarda bu sebzenin kilo fiyatı 5 TL idi Şuan yüksek talep olmasından dolayı fiyatı 10 TL'ye çıktı. Bunun sebebi doktorların Korona virüs Covid19 salgını için bağışıklık siteminin iyi olması ve kırmızı pancarın bağışlık sistemine iyi geldiğini söylemesi sonrası oldu. Bu açıklama sonrası herkes kırmızı pancara akın etti. Talep artınca fiyatlarda arttı. Bir yılda sattığımız kırmızı pancarı burada bir ayda sattık" dedi.

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