Şehit ve gazi ailelerin evlerini virüs salgınına karşı ücretsiz dezenfekte ediyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki genç iş adamı Coşkun Seyyar, ilçedeki şehit ve gazi ailelerin evlerini Korona virüs (Covid19) salgınına karşı ücretsiz dezenfekte ediyor.

Seyyar, şehit ve gazi ailelerin evlerini dezenfekte etmekten, onlara yardımcı olabilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genç iş adamı Coşkun Seyyar “Osmaneli güvenlik güçleri derneğinin yöneticileri iş yerime gelerek ilçede bulunan şehit ve gazi ailelerinin evlerini Korona virüs (Covid19) salgınına karşı dezenfekte yaptırmak için benden fiyat istediler. Ben de 'Şehit aileleri ve gazilerimiz bizlere birer emanettir, ben onların evlerini dezenfekte yapmaktan ücret alamam, aksine ailelere hizmet etmekten çok mutlu olurum' dedim ve ekibimi hazırlayıp evlere gönderdim. İlçemizde salgına karşı canla başla mücadele eden, 7/24 görevinin başında olan başta kaymakamımıza, belediye başkanımıza, sağlık çalışanlarımıza, polis ve jandarma personeline, vefa sosyal ve destek grubuna çalışmalarında başarılar diliyorum. İlçem için benim üzerime düşen ne varsa ben her zaman hazırım. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bu salgını en kısa zamanda el ele vererek atlatacağız inşallah” dedi.

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