Münüfe teyze örnek davranış Emekli maaşını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Münüfe Turan, bir aylık emekli maaşını "’Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamayan Oğulpaşa köyündeki Münüfe Turan'ın emekli maaşı evine kadar getiren vefa ve sosyal destek gurubundaki görevli personel tarafından getirildi. Münüfe nine, personel ile görüşerek maaşını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamak istediğini ifade etti. Bunun üzerine ekipler tarafından alınan yardım tutarı, bankaya götürülerek bağış işlemi gerçekleştirildi ve dekontu da yaşlı kadına teslim edildi.



"Allah devletimize, milletimize zeval vermesin"

Milli dayanışma kampanyasına emekli maaşının bağışlayarak örnek bir davranış sergileyen Münüfe Turan "Kampanyayı duyar duymaz nisan ayındaki emekli maaşımı bu yaşanılan zor günlerde devletimizin vatandaşlarımızın ihtiyaçlarında kullanması için bağış yapma kararı aldım. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" dedi.

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