Üreticinin sorunlarını Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'ya iletti

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile telekonferans sistemiyle görüştü. Yoldaş, ildeki üreticilerin sorunlarını bakan yardımcısına iletti.

Her ay düzenli olarak yapılan Tarım ve Orman Bakanlığı Bölgesel Koordinasyon Toplantısı bu ay Korona virüsü Coit19 salgını nedeniyle telekonferans sistemiyle yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında yapılan toplantıya 81 ildeki İl Tarım ve Orman Müdürleri katıldı.

Toplantı sonrası kısa bir değerlendire yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "İlimizdeki tarımsal üretim hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu beye bilgi sunduk. Üreticilerimizin bizlere iletmiş oldukları bütün sorunları ve şikayetleri ilettik" dedi.

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