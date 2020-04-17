Aralarında topladıkları parayla ihtiyaç sahipleri için erzak aldılar

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye personeli kendi aralarında topladığı bir miktar parayla çeşitli erzaklar alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere paketledi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Korona virüsü Covit19 salgınına karşı ülkece zorlu bir mücadele verdiği şu günlerde belediye personelinin güzel bir çalışmaya imza attığını ve kendisinin de duygulandığı belirtti. Suer, "Süreç içerisinde geçim sıkıntısı yaşayan gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ettik. Belediye personelimiz kendi aralarında topladığı bir miktar parayla çeşitli erzaklar alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere paketledi. Yardım kolileri sahiplerine ulaşmaya başladı. Eğer siz de erzak alarak destek vermek isterseniz belediyemizi arayabilir, bizimle iletişime geçebilirsiniz" dedi.

Öte yandan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer yardım kolilerinin hazırlanışının her anında personele destek verdi.

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