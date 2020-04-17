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Aralarında topladıkları parayla ihtiyaç sahipleri için erzak aldılar

İHA

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye personeli kendi aralarında topladığı bir miktar parayla çeşitli erzaklar alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere paketledi.

Aralarında topladıkları parayla ihtiyaç sahipleri için erzak aldılar

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye personeli kendi aralarında topladığı bir miktar parayla çeşitli erzaklar alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere paketledi.
Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Korona virüsü Covit19 salgınına karşı ülkece zorlu bir mücadele verdiği şu günlerde belediye personelinin güzel bir çalışmaya imza attığını ve kendisinin de duygulandığı belirtti. Suer, "Süreç içerisinde geçim sıkıntısı yaşayan gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ettik. Belediye personelimiz kendi aralarında topladığı bir miktar parayla çeşitli erzaklar alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere paketledi. Yardım kolileri sahiplerine ulaşmaya başladı. Eğer siz de erzak alarak destek vermek isterseniz belediyemizi arayabilir, bizimle iletişime geçebilirsiniz" dedi.
Öte yandan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer yardım kolilerinin hazırlanışının her anında personele destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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