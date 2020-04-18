Küçükelma Tabiat Parkı'nda düzenleme

Korona virüs Covit19 tedbirleri kapsamında piknik alanları yasaklanınca, Bilecik'te bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı şantiyeye döndü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yer alan Küçükelma Tabiat Parkı’na Korona virüs Covit19 tedbirleri kapsamında girişi yasaklanınca, parkta bir takım düzenlemeler yapılıyor. Günde binlerce kişinin ziyaret ettiği ve ilçenin turizm potansiyeli olan doğa harikası Küçükelma Tabiat Parkı’nda çevre düzenlemeleri ve alt yapı çalışmaları başlandı. .Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Pazaryeri Belediyesi işbirliğiyle devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ayrıca mesire alanlarında eksik olan yangın musluklarını bir çok yere yerleştirerek yeterli hale getirildi.

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