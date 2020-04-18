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MHP teşkilatından polis ve jandarma ekiplerinde yemek ve meyve ikramı

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaneli İlçe Teşkilatı yöneticileri, ilçenin 3 girişinde Korona virüs (Covid19) salgınına karşı uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerine yemek ve meyve ikramında bulundu.

MHP teşkilatından polis ve jandarma ekiplerinde yemek ve meyve ikramı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaneli İlçe Teşkilatı yöneticileri, ilçenin 3 girişinde Korona virüs (Covid19) salgınına karşı uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerine yemek ve meyve ikramında bulundu.
Osmaneli Milliyetçi hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Abdullah Küçük ve diğer parti yöneticileri, hazırladıkları yemek ve meyve poşetlerle ilçenin üç girişinde denetim yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek ikramda bulundu.
Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle yaşanan zor günlerin hep birlikte atlatılacağını belirten Başkan Küçük, "MHP ilçe teşkilatı olarak gece gündüz , soğuk sıcak demeden bizlerin sağlığı için kendi sağlıklarını hiçe sayarak yol uygulamasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerimize bir nebze de olsa moral, motivasyon olması açısından ziyaret ederek yemek ve meyve ikram ettik. Bu bağlamda ilçede salgını en kısa sürede atlatmak için cansiparane çalışan başta kaymakamımıza, belediye başkanımıza, emniyet ve jandarma ekiplerine, sağlıkçılara, Vefa Sosyal ve Destek Grubu çalışanlarına ve tüm kamu personelimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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