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Çiğ süt desteklemesi ödemeleri başladı

İHA

Çiğ süt desteklemesi ödemeleri başladı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, çiğ süt desteklemesi (2019 Aralık Ayı) ödemelerinin başladığı, ödemelerin 5 Mart tarihine kadar devam edeceğini söyledi.
İ l Müdür Yoldaş, yaptığı açıklamada "Korona virüs salgını ile uğraşılan şu dönemde çiftçilerimizin yüzlerini güldürecek destekler ve ödemeler de yapılmaya devam ediyor. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, toplam 129 milyon lira olan çiğ süt ve mandamalak destek ödemelerinden başlayacağını bildirmişti. Buna göre çiğ süt ödemelerinde ilimizde T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 013579 olan vatandaşlarımız ödemeleri 17 Nisan günü hesapları aktarıldı. T.C. kimlik numarası son hanesi 2 olanların 24 Nisan günü saat 18:00'den sonra, T.C. kimlik numarası son hanesi 4 olan 30 Nisan günü saat 18:00'dan sonra, T.C. kimlik numarası son hanesi 6 ve 8 olanların 8 Mart günün saat 18:00'dan sonra hesaplarına yatırılacak" dedi.

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