Başkan Şahin sürücülere maske dağıttı

Bilecik Belediyesi, kapalı pazarda bir araya gelen dolmuş, taksi ve servis aracı sürücülerinin araçları ücretsiz bir şekilde dezenfekte ederken, sürülere de ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

Bilecik'te faaliyet gösteren ticari taksi, dolmuş ve servis araçlarının her hafta dezenfekte edildiğini dile getiren Başkan Şahin, ‘’Yaklaşık iki aydır, salgın ile mücadelemizi birçok alanda sürdürüyoruz. Ekiplerimiz bir yandan kurum ve kuruluş binaları, camiler, okullar, park ve bahçeler ile cadde ve sokaklarımızı dezenfekte ederken, diğer yandan ilgili birimlerimiz ev ev dolaşarak, vatandaşlarımıza maske ve dezenfektan dağıtıyor. Bizler de kapalı pazarda bir araya gelen sürücü arkadaşlarımıza maske dağıttık ve çalışmalar hakkında bilgi verdik. Hep birlikte bu zorlu günleri atlatacağımızı düşünüyorum. Beş haftadır süren çalışmalarla toplamda 350 aracın dezenfekte edildiği çalışmalarımız, Şoförler Odası ile işbirliği dahilinde devam edecektir. Diğer yandan toplum sağlığı için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyor, bir an önce sağlıklı ve güzel günlerin gelmesini temenni ediyorum ve halkımızın evde kalmaya devam etmesini istiyoruz’’ dedi.

Sürücüler ise, Başkan Şahin’e çalışmaları ve katkıları dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

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