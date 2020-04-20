İl Müdürü Yolda, "Kaçan balık olsun, sağlığınız değil"

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, ikinci bir emre kadar amatör balıkçılığın yasaklandığı söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, "Kaçan balık olsun, sağlığınız değil" sloganıyla ikinci bir emre kadar göl, gölet, baraj ve akarsularda amatör balıkçılığın yasaklandığı belirtti. Yoldaş, "Korona virüsü Covit19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda kinci bir emre kadar göl, gölet, baraj ve akarsularda amatör balıkçılığın yasaklandı. Kaçan balık olsun, sağlığınız değil" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.