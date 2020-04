Bilecik'te "on metrekareye bir müşteri" denetimi

Bilecik'te Ticaret İl Müdürlüğü, Bilecik Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince marketlerde "on metrekareye bir müşteri" denetimi yapıldı.

Korona virüs Covit19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığının 23 Mart 2020 tarihli genelgesinde, marketlerde aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı (depolama alanları hariç on metrekareye bir müşteri) ve açılış kapanış saatleri (09:0021:00) belirlenmiş olup, sosyal izolasyon ve sosyal mesafenin tesisi açısından marketlerin belirlenen kurallara uyup, uymadıkları denetimi yapıldı. Denetime Ticaret İl Müdürlüğü, Bilecik Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden birer kişi katılırken, işletmelere sosyal izolasyon ve sosyal mesafenin tesisi açısından marketlerin belirlenen kurallara eksiksiz uymaları son derece önem taşımakta olduğu anlatıldı.

Denetim ekibin, vatandaşların toplu olarak bulunduğu mekanlarda, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için denetimlerimiz aralıksız devam edeceğini belirttiler.

