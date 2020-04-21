Bozüyük'te bir mahalle daha karantinaya alınıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Akpınar Mahallesi'nin ardından İçköy Mahallesi de bu gece saat 24.00'den itibaren korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınıyor.

İçköy Mahallesi’nde birden fazla korona virüs (Covid19) vakası çıkması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantinaya alınacağı öğrenildi. İlçe Hıfzıssıhha meclisinin, İçköy Mahallesinde korona virüs (Covid19) birden fazla pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile (Covid19) enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla İçköy Mahallesinde 20 Nisan 2020 tarihi saat 24.00'den itibaren 4 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00'e kadar 14 gün süreyle girişçıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verildiği kaydedildi.

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