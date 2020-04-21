Bilecik´te İçköy Mahallesi karantinaya alındı

<br>Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi, birden fazla vatandaşta koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.<br>Bilecik Valiliği, Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi´nde yaşayan birden fazla vatandaşa yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada, hastaların temaslı olduğu kişi sayısının da fazla olduğu belirtilerek, "İlimiz Bozüyük İlçesi İçköy Mahallesi, birden fazla Covid-19 vakasının olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Bozüyük ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 4 Mayıs saat 24.00'a kadar giriş-çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Bozöyük Cafer ELMAS<br>2020-04-21 12:28:59<br>

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