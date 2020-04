AK Parti Genel Başkan Yardımcı Nurettin Canikli ile telekonferans sistemiyle görüştüler

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcı Nurettin Canikli, Bilecik’ in kendisi için önem arz ettiğini AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ile sık sık görüştüklerini, en kısa sürede Bilecik'e geleceğini de bildirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ın her ay yaptığı il yönetim kurulu toplantısını Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında telekonferans sistemiyle yaptı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcı Nurettin Canikli de katılırken, toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan İl Başkanı Karabıyık, "Telekonferans sistemi ile gerçekleştirdiğimiz İl Yönetim Kurulu Toplantımızı AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Nurettin Canikli bey onurlandırdılar. Allah’ın izniyle bu salgından kurtulduğumuzda, bakanımızı tüm teşkilatımızla ilimize bekliyor ve yüz yüze gerçekleştireceğimiz toplantımızı da onurlandırmalarını istiyoruz. Sayın bakanımıza toplantımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcı Nurettin Canikli, yönetim kurulu üyelerinden gelen önerileri de sık sık not alarak, bugün MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğini aktardı. Bilecik’ in kendisi için önem arz ettiğini ve İl Başkanı Fikret Karabıyık ile sık sık görüştüklerini dile getiren Canikli, en kısa sürede ilimize geleceğini de bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.