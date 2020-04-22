Bilecik'te ramazan pidesi fiyatları belli oldu

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Bilecik'te ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmesi ramazan pidesi fiyatları belli oldu.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan ücret tarifesinde Bilecik'te Ramazan pidesinin fiyatı 350 gram 3 TL olarak belirlendi. Öte yandan geçtiğimiz yıl 350 gram pide 2,5 TL'den satılırken, 50 kuruş zam gelmiş oldu.

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