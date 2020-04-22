75 yaşındaki teyzenin imdadına belediye yetişti İtfaiye ekiplerinin yardımı ile akan çatının kırık kiremitler onarıldı

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Bilecik'te çatısı akan ve belediyeden yardım talep eden 75 yaşındaki Hatice Çelik'in yardımına belediye ekipleri koştu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İstiklal Mahallesi Çiğdem Sokak üzerinde 2 katlı bir evin ikinci katında yalnız yaşayana 75 yaşındaki Hatice Çelik'in çatısından evine akıntı oluştu. Sokağa çıkma yasağı bulunan kadın belediyeyi arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine Gölpazarı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bir işçi adrese geldiler. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile çatılı çıkılırken, kırık kiremitler onarırken, yaşlı kadın ekiplere teşekkür etti.

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